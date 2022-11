Charlotte McBurney, protagonista de A Plague Tale, nos cuenta sobre la evolución de Amicia en ambos juegos

En 2019, Asobo Studio se llevó todos los aplausos con el lanzamiento de A Plague Tale: Innocence, un título de aventura situado en la Francia del Siglo XIV que presentaba la historia de Amicia y Hugo de Rune, dos hermanos nacidos en una familia noble, siendo ella la mayor y él todavía un niño. Luego de que la Inquisición ejecute a su padre y a todos sus sirvientes, los niños se ven obligados a huir, y a tratar de encontrar una cura para la extraña enfermedad de Hugo, con la que nació, siendo esta la misión sin completar de su madre. Los eventos de este título llevan a Amicia y a Hugo a la experimentación de la violencia de primera mano, al deber enfrentar a los soldados con sus propias manos e ingenio, al mismo tiempo que el país es azotado por la peste negra. Como vemos, todo un ambiente altamente peligroso, crudo y brutal, enmarcado en una historia de tragedia y dolor. El enfoque narrativo del juego lo convirtió rápidamente en un favorito de los jugadores que disfrutan no solo de jugabilidad bien trabajada, sino también de grandes historias. Pero no existiría Amicia de Rune sin Charlotte McBurney, la joven y talentosa actriz que da vida al personaje en su versión al inglés. En DIEZ hemos tenido la oportunidad de platicar con Charlotte acerca de A Plague Tale: Innocence, y su secuela, A Plague Tale: Requiem, estrenada en octubre de 2022, y que siguió la travesía de los hermanos en busca de la cura para el mal de Hugo.

El primer juego representó el debut profesional de Charlotte, y tanta fue su entrega y pasión para esta historia, que su interpretación fue galardonada en los premios NAVGTR en la categoría de Mejor Actuación Dramática. Un inicio exitoso para lo que con seguridad será una carrera repleta de papeles entrañables en diversos medios audiovisuales. Entrevista En 2019, Asobo Studio tomó a todos por sorpresa con A Plague Tale: Innocence. Un juego de aventuras con un fuerte componente narrativo, ¡algo que nadie vio venir por parte del estudio! ¿Cuál fue tu primera reacción cuando se confirmó que asumirías el papel protagonista? Debió de ser emocionante, ¡tu primer papel profesional! Estaba increíblemente emocionada. Me pareció bastante surrealista que mi primer trabajo fuera un papel principal. Creo que no comprendí del todo el alcance del juego y lo que significaría este papel hasta que empezamos a trabajar en él. También me sentí nerviosa. Sin ninguna experiencia era un poco desalentador, pero por suerte todos los que trabajaban en Innocence me apoyaron increíblemente. Antes de A Plague Tale, ¿habías tenido alguna relación con los videojuegos? ¿O nunca te sentiste atraída por este pasatiempo? Era una completa novata en los videojuegos. Nunca había jugado a ellos y, sinceramente, nunca tuve mucho interés. No sabía realmente lo que significaba actuar en un videojuego, así que una vez que empecé a trabajar en Innocence fui a ver un montón de clips de juegos. Me interesaban especialmente The Last of Us y Hellblade por su enfoque en la narrativa. El director de Innocence (Mark Healy) me enseñó muchas técnicas de microfonía y grabación de videojuegos. Al igual que Amicia, en el primer juego también tuviste un gigantesco crecimiento personal ―y profesional―. ¡Tu talento es indiscutible! ¡Ganaste un NAVGTR en tu debut! Eso es simplemente impresionante, ¿habías imaginado alguna vez que trabajarías en un videojuego? ¡Esto es tan bonito! Me siento muy afortunada. Nunca había imaginado que trabajaría en un videojuego. Pero cuanto más trabajo en ellos, más creo que es una experiencia que todo actor debería tener. Antes de Innocence, ni siquiera sabía que se hacían juegos con personajes tan complejos. No tenía ni idea de la gama emocional y el desarrollo de los personajes que podía tener lugar dentro de un juego.

¿Cómo fue tu preparación para el personaje? Es decir, una hermana protectora, con un pequeño a su cargo, en un mundo brutal donde se ven obligados a sobrevivir. La guerra, la Inquisición, la peste... ¿cómo transmites el miedo y la impotencia a Amicia? Amicia pasa por situaciones increíblemente extremas, pero transmitir las emociones nunca fue difícil por lo brillante que es el guion. La humanidad que Sebastian Renard y todo el equipo de guionistas imprimieron a sus líneas hizo que se sintiera increíblemente accesible. Mi maravilloso director, Jay, y mi fabuloso ingeniero de sonido, Matt, también se esforzaron por crear un entorno seguro para explorar estas intensas emociones. Hay muchas cosas técnicas que se pueden hacer en cuanto a la respiración y el tono de la voz que pueden dar a los jugadores la sensación de miedo profundo. Cuando estás asustado, puedes rodear la línea con mucha respiración y esta cualidad vocal aérea está estrechamente relacionada con el sentimiento de impotencia. Cuando tienes el control de la situación, puedes usar el diafragma para dar la sensación de que tienes los pies en la tierra. Combinar la técnica vocal, mis propias emociones y el guion es mi forma de transmitir sus sentimientos. Al ser tú y Amicia más o menos de la misma edad, ¿hiciste algunas sugerencias para que los diálogos se ajustaran a la edad del personaje? No estoy segura de haber hecho ninguna sugerencia particular en términos de diálogo. Aunque sí que aporté alguna que otra idea sobre la redacción y el uso de determinadas palabras, porque Asobo y el equipo del estudio de grabación SIDE siempre me hicieron sentir que mi aportación y mi opinión eran realmente valoradas. La ventaja de tener una edad similar a la de ella entró en juego con las reacciones emocionales y la forma en que abordaba algunas líneas. Tanto Mark (director de Innocence) como Jay (director de Requiem) me dejaban hacer una toma de la manera que yo consideraba correcta para la línea antes de darme notas, ¡lo que realmente disfruté! Hizo que todo el proceso fuera mucho más instintivo.

En este nuevo título (A Plague Tale: Requiem), tenemos una Amicia más “experimentada”, por así decirlo. Después de los acontecimientos del primer juego, ha cambiado, y se nota incluso en la entonación que das a algunos de sus diálogos. ¿Cómo ha cambiado este viaje de Amicia tu interpretación? Es decir, ¿qué diferencias sientes al interpretarla en esta secuela, en comparación con el primer juego? Definitivamente, interpretar a Amicia en Requiem es muy diferente a hacerlo en Innocence. En muchos sentidos, me sentí más cerca de ella en Requiem que en Innocence, por su relación con Hugo. El arco de la relación con su hermano en Innocence comienza en un lugar tan distante que me costó relacionarme con él porque el personaje de Hugo me encantó al instante. En Innocence, también me resultó difícil saber hasta qué punto Amicia era capaz de mantener su estado emocional bajo control, ¡porque a mí no se me da muy bien eso en la realidad! En Requiem, Amicia empieza a resquebrajarse bajo el peso de su situación y me encantó interpretarlo. Los extremos a los que es llevada en este juego fueron una oportunidad muy emocionante para mí como actor. Hugo también se transforma gradualmente durante ambos juegos, pasa de ser un niño tierno a alguien que no teme dañar a otros por su propio bien (y el de su hermana). ¿Qué te parece la evolución del personaje de Logan Hannan ? De nuevo, creo que está brillantemente escrito porque Hugo se mueve en la línea entre un niño y una amenaza. Logan hace una interpretación excepcional porque, incluso cuando Hugo causa daño, conserva una pizca de inocencia e ingenuidad. Sus acciones destructivas provienen de lugares profundamente humanos de amor y miedo. Y su incapacidad para moderar sus emociones es un maravilloso ejemplo de su juventud. Me resulta muy molesto cuando Hugo tiene que usar sus poderes para destruir, por lo mucho que Logan ha establecido su vulnerabilidad infantil. Ver a un niño pequeño jugar, emocionarse con la maravilla del mundo y luego verse obligado a cometer actos de violencia por el bien de su familia es profundamente angustioso. Hugo asume mucha más responsabilidad en este juego, y me pareció increíblemente conmovedor. ¿Han cambiado estas experiencias la forma en que tú, y tu círculo cercano, perciben los videojuegos? Por supuesto. Para ser sincera, antes de trabajar en A Plague Tale era muy ignorante sobre esta industria. Ahora estoy encantada de hablar durante años de lo complejos e intensos que pueden ser estos juegos. Es un gran honor trabajar en un juego tan bien hecho, y estoy muy orgullosa. También lo están mi familia y mis amigos. Los pocos amigos míos que son jugadores lo han jugado obedientemente (y les ha encantado, aunque les resultaba bastante extraño escuchar mi voz en otra persona). Mis amigos y mi familia han cambiado por completo su forma de ver los videojuegos. Al igual que yo, la mayoría de ellos no se daban cuenta de la profundidad emocional que podía representar un juego. Tengo mucha suerte con la gente que tengo en mi vida. Mi familia y mis amigos siempre me han apoyado al 100%, y estoy muy contenta de poder compartir un proyecto del que estoy tan orgullosa con la gente que quiero.