Chloé Hollings: “Widowmaker ha cambiado mi vida y quizás me ha ayudado a convertirme en quien soy”

Overwatch es uno de los títulos más populares de la última década, no por nada el juego se llevó el premio a Game of the Year en su año de estreno, 2016, pues perfeccionó una fórmula que llevaba tiempo intentando alcanzar su máximo potencial. Hoy en día, con Overwatch 2, se mantiene con una comunidad de jugadores muy activa, que podrían o no estar de acuerdo con el rumbo del juego, pero que mantienen llenos los servidores a diario. Uno de los personajes más emblemáticos del juego es sin lugar a dudas la letal francotiradora Amélie Lacroix, mejor conocida como Widowmaker, una excepcional agente de Talon con un pasado doloroso, convertida en villana contra su voluntad y despojada de sus sentimientos. Una figura trágica que se puede convertir en un dolor de cabeza para el equipo rival en las manos adecuadas. Pero este personaje no sería lo mismo sin la interpretación de Chloé Hollings.

Ella es una talentosa actriz francesa que ha prestado su voz para varios proyectos en la industria, pero que guarda en sí misma una personalidad sumamente reflexiva e introspectiva. Con su talento para la actuación, Chloé revela un mundo interior lleno de pensamientos y emociones delicadas. Y cuando está fuera de la cabina, se sumerge en la quietud y se pierde en sus pensamientos, encontrando inspiración en las pequeñas cosas de la vida. Su habilidad para reflexionar sobre sí misma y el mundo que la rodea es un regalo que comparte con aquellos que la conocen. DIEZ GAMING tuvo la fortuna de poder platicar con ella y conocer más sobre sus pensamientos acerca del papel que interpreta en Overwatch y otros detalles sobre su carrera, y cómo la actuación resulta muy liberadora para ella. También nos comenta un poco sobre su libro Fuck les régimes, y todo el difícil pero satisfactorio camino de autodescubrimiento que ha atravesado a lo largo de su vida.

Entrevista ¿Cuál fue tu motivación inicial para entrar en el maravilloso mundo de la actuación? Al principio, quería ser psicóloga infantil. Siempre me fascinaron las personas, los seres humanos, y me encantaba analizar su comportamiento. Cuando finalmente aterricé en la carrera de actriz, ésta seguía siendo mi principal motivación: quería entender a la especie humana a través de distintos personajes... Y especialmente de los imperfectos. Ahora, sobre la actuación de voz, ¿cómo se siente cuando está delante del micrófono y cómo es el contraste entre actuar y cantar? Cuando estoy delante de un micrófono me siento muy segura. Quizá porque llevo trabajando como actriz de voz desde que tenía 8 años, ¡crecí literalmente delante de un micrófono! Pero también me encanta porque hay muy poco en lo que confiar, sólo tu imaginación y las palabras que tienes delante. Tengo que crear todo un mundo en mi cabeza. Es tan esencial, y también físico. Con el canto es más o menos lo mismo, pero con música en los oídos. ¿Cómo es dejar de ser, por un momento, la amable y carismática Chloé Hollings para convertirse en la sanguinaria Amélie Lacroix? ES. DEMASIADO. DIVERTIDO. Incluso las personas más amables tienen algo oscuro en su interior, creo que eso forma parte del ser humano. Así que, cuando actúo como Widowmaker, puedo dejar salir esa parte de mí, puedo explorarla y saborearla... Sin hacer daño a nadie. ¡Increíble!

Más que una villana despiadada, Amélie es un personaje trágico, alguien que ha experimentado mucho dolor y sufrimiento y que, a consecuencia de todo lo que ha pasado (experimentación y demás), ahora carece de sentimientos. Creo que cada línea de voz de Widowmaker lleva algo de ese dolor. ¿Te has encontrado reflexionando profundamente sobre tu personaje? Siempre reflexiono profundamente sobre todo lo que hago, pero sobre todo sobre los personajes que interpreto. No creo que la actuación deba ser sólo entretenimiento. Trato a cada personaje que interpreto como a un ser humano real. Y ningún ser humano es cruel porque sí. Así que comprender profundamente a Widowmaker era la única forma de interpretarla. De lo contrario, acabas creando una caricatura. A pesar de todo lo dicho, ¿podrías encontrar alguna similitud entre Widowmaker y tú? No en sentido literal, sino más bien algún rasgo que puedan compartir. Sí. Es parte de mi trabajo. Por supuesto, no es difícil enumerar todas las formas en que somos distintas... Pero encontrar lo que nos hace similares es clave. En este caso, tanto Widowmaker como yo estamos fuertemente motivadas por el placer: todo lo que ella hace, lo disfruta plenamente. Busca emocionarse. También es muy leal, a su equipo y a su misión. Muy comprometida. Y se toma en serio a sí misma. Creo que eso nos asemeja bastante. También recuerdo una época en la que solía adormecer mis emociones para no sentir dolor. Creo que es una forma muy común de enfrentarse a la vida... ¿Cómo ha influido Widowmaker en tu carrera y, por qué no, en tu vida personal? ¿Cómo percibes todo el cariño, admiración y respeto de la comunidad de jugadores de Overwatch hacia ti? Widowmaker ha cambiado mi vida y quizás me ha ayudado a convertirme en quien soy. En un nivel superficial, he podido viajar por el mundo, mudarme de Francia a Estados Unidos, lo que ahora es una gran parte de mi viaje y me ha ayudado a encontrarme a mí misma de formas que nunca creí posibles. Y el cariño y la admiración han sido muy elevados. Nunca habría pensado que un videojuego pudiera ayudar a la gente en momentos difíciles. He aprendido mucho conociendo a todos los fans. Eso es lo que he aprendido: que todo el mundo está luchando a su manera, y lo maravilloso que es poder apoyarles a través de mi trabajo.

Widowmaker es uno de los personajes más difíciles de usar del juego. ¡Hasta yo sigo intentando mejorar! ¿Qué te parece ella dentro del juego y su papel como francotiradora? Enhorabuena por intentar mejorar, ¡sé que es todo un reto! La verdad es que no juego al juego... No se me da bien, jaja. Pero creo que, a pesar de lo difícil que es jugarla, es un personaje que a la gente le encanta odiar. Así que es necesaria en ese sentido. Y continuando con su rol dentro del juego; mi frase favorita es: “Personne n’échappe a mon regard”, sin duda. ¿Cuál es la tuya, una que recuerdes con cariño? “Una única muerte puede cambiarlo todo”... Cuando conoces su historia, ésta es escalofriante. La resume a la perfección: la razón por la que es quien es, y la razón por la que hace lo que hace. Por cierto... ¿Has oído el doblaje de Widowmaker al español latinoamericano? Lo hace la actriz mexicana Erica Edwards, ¿qué te parece? ¡Wow! Realmente genial. No hablo muy bien español pero puedo reconocer su acento francés, ¡qué increíble! Antes de tu trabajo en Overwatch, ¿tenías algún acercamiento al mundo de los videojuegos? La verdad es que no. Había participado en algunos juegos menores y había jugado a Mario de pequeña. ¡Y a Crash Bandicoot! Pero siempre fui más de leer y de ir al teatro. ¿Juegas ahora? No necesariamente a Overwatch, ¡pero a cualquier cosa! No. En realidad intento pasar menos tiempo delante de una pantalla. Intento leer y pasar tiempo en la naturaleza. La vida pasa muy rápido, ¿sabes?