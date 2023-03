¿Conocías estos animales reales nombrados en honor a especies de Pokémon?

No nos hagamos, todos conocemos Pokémon, la legendaria saga de videojuegos de Nintendo que, con el paso de los años, se ha convertido en la licencia que más dinero genera en todo el mundo, independientemente de su índole. Y si no has jugado a sus más de 120 juegos, seguro lo conoces por sus adaptaciones a anime o incluso, por qué no, por su tradicional juego de cartas.

Su influencia en la cultura popular es tal, que incluso los científicos, zoólogos y otros profesionales de la biología han encontrado inspiración en estas fascinantes criaturas ficticias a la hora de nombrar a una especie real recién descubierta. Por ello, te presentamos este listado de animales reales nombrados en honor a especies de Pokémon.

Por cierto, sé que muchos lo ignoran, pero el plural de Pokémon es... Pokémon, no “Pokémones”.

Pikachu

La mascota de la franquicia, aunque su uso en los juegos, ya sea durante la aventura o en el competitivo es casi nulo (sin contar Pokémon Let’s Go Pikachu, donde te obligan a llevar a uno), Pikachu es sin duda el Pokémon más popular de todos, y eso trasciende a la vida real, pues no es una, sino tres las especies de insectos que han sido nombradas en honor a este Pokémon de tipo eléctrico.

• Epicratinus Pikachu: si bien estamos hablando de un arácnido y no de un insecto, abramos la lista con esta peculiar especie. Descrita por Ricardo Antonio Gonçalves y Antonio Domingos Brescovit en 2020, esta curiosa araña habita algunas zonas del noreste de Brasil, y sus descubridores le asignaron este nombre por la peculiar forma de su epigino (abertura genital) que se asemeja ligeramente a la cara redonda de un Pikachu, con sus característicos círculos en los cachetes.