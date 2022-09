Cuphead tendrá una versión física completa, con todo y su contenido descargable ya incluido

La nueva versión física del juego llegará a las plataformas de Xbox One/Series X|S , PlayStation 4 y Nintendo Switch . Todavía no cuenta con una ventana de lanzamiento, aunque la distribuidora ha confirmado que su lanzamiento se realizará de manera global, por lo que no solo se podrá conseguir en unos pocos países, como ha sido el caso de otros juegos.

En junio de este año, se lanzó el primer y único DLC para el juego, titulado The Delicious Last Course, que añade muchas más aventuras, una nueva historia, nuevos escenarios, nuevos jefes y al personaje jugable de Ms. Chalice. La versión física incluirá también The Delicious Last Course, así como el juego base, obviamente.

Cuphead, y su contenido descargable The Delicious Last Course, se encuentran actualmente disponibles en las plataformas de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Y muy pronto, dejará de ser un juego exclusivamente en formato digital, aunque resta esperar por la confirmación de una fecha de lanzamiento para su versión en formato físico, así como el precio que tendrá.