Deep Rock Galactic llega a PlayStation 4 y 5: en su día de estreno, es obsequiado para los usuarios de PS Plus

Ya ha pasado un tiempo desde que Deep Rock Galactic se estrenó para Xbox One y PC, en mayo de 2020; y ahora el juego desarrollado por Ghost Ship Games estrena de manera simultánea en PlayStation 4 y PlayStation 5, y no solo eso, sino que es uno de los videojuegos que se ofrece como regalo para los usuarios de PlayStation Plus, junto con Persona 5 Strikers y Dirt 5.

Deep Rock Galactic es un multijugador cooperativo de disparos en los que los jugadores controlan a cuatro enanos espaciales que son enviados a un planeta minero a realizar una serie de labores de la profesión, como extraer ciertos minerales o tomar huevos alienígenas. Es un juego cooperativo de jugadores contra la máquina, por lo que se convierte en una divertida aventura para jugar con amigos o familiares.