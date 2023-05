¿Demasiado competitivo para tu gusto? Aquí hay algunas opciones de juegos en línea menos intensos

Todos queremos echarnos una partida en línea y simplemente relajarnos, después de todo, los videojuegos son una gran forma de reducir nuestros niveles de estrés. Pero si para desestresarnos elegimos un juego como League of Legends, Overwatch o Valorant, que más que distraernos nos provoca dolor de cabeza por lo malo que es nuestro equipo, entonces la culpa en realidad es nuestra. Sin embargo, no todos los multijugadores en línea son así de tensos, que claro, no tiene nada de malo disfrutar de una partida difícil, pero si lo que buscamos es matar el rato y simplemente distraernos, lo más recomendable es jugar algo más casual, algo en lo que realmente no nos duela mucho si perdemos, y por eso, traemos una pequeña lista de cinco juegos que cumplen a cabalidad con este objetivo. Fall Guys

Disponible gratis en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Estuvo de modo hace unos años y rápidamente su popularidad tuvo un gigantesco declive, pero no significa que el título se haya vuelto malo, de hecho, es una gran opción gratuita para quienes quieran jugar un multijugador en línea. En este juego, nosotros y otros muchos jugadores, seremos un muñeco que corre a través de varias pistas de obstáculos, intentando no ser eliminados y llegar a la meta en los diversos circuitos hasta ser el último en pie. Warframe

Disponible gratis en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Si buscas algo más desafiante, Warframe es una buena opción. Es un juego de disparos en tercera persona en el que podemos realizar misiones en solitario o con otros jugadores, de manera cooperativa. Es un título de ciencia ficción espacial, en el que controlaremos a estos Warframes altamente personalizables (armas, colores, armaduras, etc.) para seguir la historia principal o simplemente realizar encargos para desbloquear más objetos dentro del juego. Minecraft

Disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Cómo no, Minecraft es un juego muy disfrutable en solitario, pero lo es más jugando en servidor en línea con amigos. Todos sabemos de qué va, en Minecraft no hay realmente un objetivo para cumplir a rajatabla, simplemente minaremos recursos, construiremos estructuras, objetos y demás cosas, y exploraremos un mundo infinito. Eso sí, teniendo cuidado de los peligros de su universo y estando siempre preparados para lo peor, aunque no hace falta ser muy dramático. Rocket League

Disponible gratis en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. En Rocket League, jugaremos partidos de fútbol utilizando vehículos, de los cuales muchos se pueden desbloquear y personalizar a gusto. Formaremos equipos de dos, tres o hasta cuatro vehículos para competir contra un equipo rival, anotando goles y sacando provecho a las distintas tácticas que podemos emplear. Es un título divertido en el que realmente ganar o perder es lo de menos, ya que no todos los días se ven carros jugando fútbol. Among Us