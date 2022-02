Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles llevará la lucha contra los demonios a Nintendo Switch

Las aventuras de Tanjiro y compañía son vueltas a narrar en el videojuego Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles , el cual se encuentra disponible desde hace algún tiempo en consolas de sobremesa. Pero a partir de este 10 de junio, llegará a Nintendo Switch . Pero, ¿cómo ha sido el recibimiento del juego en las consolas en las que ya está disponible?

Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles tuvo un recibimiento bastante positivo, tanto por parte de la crítica como por parte de la comunidad de jugadores, que se quedaron maravillados por lo fiel que el apartado visual del título se mantiene a lo visto en el anime que sirve como material original. De ahí que SEGA , la distribuidora, lo considerase un éxito; tanto, que lo llevará a la consola de Nintendo.

Una pista de esto puede ser el tremendo éxito que recién ha adquirido la segunda temporada (y decimos que es reciente porque una vez que acabó el arco que repetía la película, las visualizaciones por episodio se dispararon), por lo que es seguro decir que todo lo que toca Kimetsu no Yaiba termina, tarde o temprano, convirtiéndose en oro, y el videojuego no ha sido la excepción.

De hecho, Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles lideró las ventas en Japón, su país de origen, durante todo el mes de su estreno (octubre de 2021), y pudo mantenerse vigente todavía, en los primeros puestos, unas semanas después. Esto abre la puerta a que el juego pueda volver a posicionarse como un éxito, tras su inminente salida en Nintendo Switch el próximo junio.

Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles está ya disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. El juego, que estuvo nominado a Mejor juego de lucha en The Game Awards 2021, estrenará en las tiendas digitales y físicas para la plataforma de Nintendo Switch este 10 de junio.