Die by the Blade: ya disponible la demo de este juego de lucha con espadas en el que basta un golpe para caer

Die by the Blade , desarrollado por Triple Hill Interactive y Grindstone , presenta una demo jugable gratuita en Steam , en PC , para quienes tengan interés en formar parte de los intensos combates que el juego tiene para ofrecer. La demo estará disponible como parte del Steam Next Fest, es decir, del 6 al 13 de febrero.

La fecha de lanzamiento de Die by the Blade todavía no ha sido especificada, pero sí saldrá este mismo año. Además de PC, el título también estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.