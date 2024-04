DREDGE - The Pale Reach, un DLC que ofrece horror congelado que impacta con su atmósfera misteriosa

The Pale Reach introduce, como mencionamos antes, un nuevo mapa explorable, con nuevas formas de vida para pescar, si es que tenemos el valor. Y es aquí donde radica lo más importante que ofrece este contenido descargable de pago, ya que estos nuevos peces y criaturas marinas ocuparán mucho espacio en nuestro barco.

Así es The Pale Reach , la primera expansión para DREDGE , un título indie de pesca y horror cósmico, que hemos reseñado aquí en DIEZ GAMING con anterioridad. El equipo de Black Salt Games ha continuado ofreciendo contenido para este título, que verdaderamente merece un hueco en las colecciones de los fans de los juegos indie.

Es decir, si antes teníamos dificultades organizando nuestra pesca en nuestro inventario, ahora tendremos que hacer malabares para regresar a casa con suficiente pescado como para que el viaje y el riesgo hayan valido la pena. The Pale Reach triunfa en varios apartados, y representar un desafío pesquero es uno de ellos.

El otro apartado importante que este DLC ofrece es su atmósfera. Si explorar en el mar nocturno del juego base ya era interesante, las fosas congeladas del nivel glaciar son mucho más intensas. Combinar la nieve, los glaciares y el congelamiento con el horror es un acierto en todos los niveles, y esta expansión es prueba de ello.

Si bien es cierto que The Pale Reach no será un DLC indispensable para disfrutar la experiencia que DREDGE tiene para ofrecer —la cual es bastante disfrutable en sí misma—, si que es una adición saludable para un juego que ya tenía mucho por ofrecer, y aquellos que amaron la experiencia no querrán perderse estos niveles congelados.