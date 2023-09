EA eliminó todos los juegos de FIFA de las tiendas digitales: ahora solo existirá EA Sports FC

Electronic Arts ha sido rebautizar su simulador de fútbol como EA Sports FC. En lugar de depender de la licencia de la FIFA, la empresa ahora negocia directamente con los equipos y las ligas para obtener las licencias necesarias. Esta nueva dirección permite a EA Sports FC operar independientemente de la FIFA y liberarse de las restricciones que implicaba la licencia oficial.

Si bien FIFA 22 y FIFA 23 todavía están disponibles como parte del catálogo del servicio de suscripción EA Play, no pueden adquirirse individualmente en las tiendas digitales. No está claro si esta disposición es temporal o permanente, pero de momento, los juegos se pueden descargar con una suscripción activa. Los jugadores que ya hayan comprado cualquiera de estos juegos no corren ningún peligro, permanecerán en sus bibliotecas.

Y para aquellos que deseen seguir jugando a los títulos FIFA que han desaparecido de las tiendas digitales, las copias físicas se convierten en la única opción.