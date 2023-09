El battle royale gratuito de My Hero Academia, de Bandai Namco, se lanzará muy pronto

En el mundo de los videojuegos, la espera está a punto de terminar para los fanáticos del popular manga y anime My Hero Academia (Boku no Hero), ya que Bandai Namco se prepara para lanzar su esperado juego battle royale: My Hero Ultra Rumble. Este emocionante título, basado en la exitosa franquicia de superhéroes, promete llevar la acción y la emoción del mundo de Midoriya y sus amigos a las pantallas de los jugadores de todo el mundo.

My Hero Ultra Rumble presenta una emocionante experiencia de batalla en línea, donde 24 jugadores se unirán en equipos de tres para luchar por la supremacía en un escenario que hace honor al mundo de My Hero Academia. Los fanáticos de la serie estarán emocionados de saber que podrán seleccionar a sus héroes y villanos favoritos de la franquicia para enfrentarse en combates emocionantes.