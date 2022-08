El brutal multijugador medieval MORDHAU llegará a consolas PlayStation y Xbox, tras estrenar en PC en 2019

Con la moda de los battle royale por fin decayendo poco a poco, ya son pocas las compañías que se atreverían a lanzar un juego del género y tener que competir con Fortnite , que es gratuito. Sin embargo, en 2019, cuando estos juegos estaban en su auge, el estudio Triternion lanzó para PC el título MORDHAU , que no se trataba de un battle royale de disparos, como todos los demás, sino un multijugador extenso con temática medieval.

El nivel gráfico que MORDHAU ha exhibido en las computadoras más potentes no había tenido nada que envidiarles a las consolas de sobremesa, de hecho, uno de los más grandes atractivos del juego, además de su premisa, es su calidad de gráficos y físicas. Podemos incluso desarmar a un rival si logramos asestar un golpe en su arma, a manera de que no pueda sujetarla y se le caiga.

Desde enfrentamientos de hasta 64 jugadores, hasta combates más pequeños en mapas de tamaños reducidos, MORDHAU ofrecerá varios tipos de juego, incluye un modo cooperativo, en el que podremos jugar en línea con nuestros amigos y enfrentar hordas enemigas controladas por la inteligencia artificial, o un modo offline, en el que enfrentaremos estas hordas en solitario, útil para pulir nuestras habilidades.

MORDHAU estrenó en 2019 para la plataforma de PC, y estará llegando a consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Aunque todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento específica. A su vez, el equipo confirmó que el juego no contará con crossplay entre PC y consolas, pero sí entre consolas.