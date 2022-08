El clásico juego de luchas arcade ‘The Rumble Fish 2’ regresa este año a consolas con una versión mejorada

3goo ha compartido las mejoras que esta nueva versión de The Rumble Fish 2 , incluyendo el uso de una tecnología que han denominado “ Smooth Model Animation ”, que permitirá una mejor resolución y efectos visuales para los movimientos de los personajes en 2D. Además, también se ha ajustado la resolución del propio juego, para que pueda correr en pantallas panorámicas sin problemas.

The Rumble Fish 2 fue un juego de luchas arcade que en su lanzamiento original, en el año 2005, por parte de la desarrolladora japonesa Dimps , emocionó a los fans de los videojuegos de luchas en 2D, gracias a su estilo de combate e interesantes personajes. Fue la última vez que vimos la saga, hasta ahora, pues la editora también japonesa 3goo ha revelado que el juego volverá a consolas actuales.

“ The Rumble Fish 2 ha sido un juego muy popular en los salones recreativos japoneses durante muchos años, y la comunidad sigue organizando torneos ocasionalmente. Su longevidad habla del gran trabajo que el desarrollador Dimps ha hecho con el juego, gracias a sus dos décadas de experiencia en el diseño de juegos de lucha. El equipo de Dimps creó sistemas de combate ampliados y ofreció a los jugadores un número infinito de estrategias, algo que la comunidad adora absolutamente” , dijo Nicolas Di Costanzo, presidente de 3goo .

Se ha añadido un modo de práctica para que los jugadores puedan entrenar con sus personajes favoritos, este modo de juego permitirá también personalizar la IA para poder practicar diferentes tácticas. Para el modo multijugador en línea, The Rumble Fish 2 contará con un código rollback , que actualmente es utilizado por la mayoría de juegos de lucha, ya que consigue una mejor conexión entre ambos jugadores combatientes.

“En 3goo, nuestra misión era ampliar este popular título llevándolo a las plataformas de consola e introducir las magníficas características que el juego ofrece a los jugadores de consola, como el modo PvP online y un lugar para aprender adecuadamente los combos, y esperamos con gran interés su lanzamiento. También esperamos que los fans de la franquicia estén entusiasmados con algunos anuncios sorpresa más que tendremos antes del lanzamiento, ¡así que esten atentos!”, concluyó el presidente de la compañía.

The Rumble Fish 2 estará disponible este mismo año, aunque todavía no cuenta con una fecha específica. Llegará a las plataformas de PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, a través de la tienda Steam.