El esperado juego de horror ‘The Callisto Protocol’ debuta hoy con calificaciones modestas

The Callisto Protocol ha llegado a las plataformas de PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series X|S y PC el día de hoy, 2 de diciembre, y la crítica ha inclinado la balanza a un lado favorable para el juego. En determinado momento, todas las críticas en Metacritic apuntaban a una nota promediada de 75 en todas las plataformas, pero esta cifra ha cambiado a medida que han ido llegando más reseñas.

Este título de horror cuenta con la participación de conocidos actores, con Josh Duhamel (saga Transformers ) como protagonista y Karen Fukuhara ( The Boys ) y Sam Witwer ( Days Gone ) como personajes secundarios dentro del juego. El juego cuenta con la dirección de Glen Schofield, padre y creador de la legendaria saga de horror de Electronic Arts , Dead Space , que espera un remake para el próximo enero.

Sin embargo, actualmente, al momento de la redacción de este artículo, dichas notas han cambiado. Podemos encontrar que su versión para PC es la que lleva la corona, con la nota más alta de todas, teniendo 80 de nota promediada. Su versión de PlayStation 5 cuenta con una nota de 76, mientras que su nota promediada más baja le pertenece a su versión de Xbox Series X|S, con 73.

El sitio web Dexerto le dio una nota de cinco estrellas de cinco, llamándolo “obra maestra”. En su reseña, se puede leer: “un ejercicio maravillosamente agotador de inutilidad es probablemente la mejor manera de describir The Callisto Protocol, ya que, independientemente de la fuerza de mi propia resolución, estaba constantemente al límite y me deleitaba con esos fugaces momentos en los que el juego me permitía respirar después de otro combate que ponía en peligro mi vida. El miedo y el temor constantes incitados por el fenomenal diseño visual y sonoro sólo se complementan con la convincente historia. The Callisto Protocol es, con suerte, el comienzo de una nueva y emocionante franquicia, y es otra señal de que el survival horror no está muerto”.