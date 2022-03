El gigante Tencent invertirá en el estudio español Tequila Works, que se encuentra desarrollando Song of Nunu

Tequila Works, desarrollador de videojuegos con base en Madrid, España, conocido por ser el responsable de títulos como RiME, Deadlight, GYLT, The Sexy Brutale, The Invisible Hours y Song of Nunu: A League of Legends Story, que está próximo a ser lanzado. Este estudio ha anunciado felizmente que recibirá a Tencent, una gigantesca empresa multinacional china, como accionista mayoritario.

El estudio español se une a la extensa lista de compañías de videojuegos que pertenecen en la mayoría de sus acciones a Tencent, como Leyou Technologies, Riot Games, Funcom y Miniclip, que pertenecen a Tencent en su 100%, aunque esta empresa china también tiene grandes porcentajes de las acciones de otras compañías, como Grinding Gear Games, Supercell o Epic Games.