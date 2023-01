El juego cooperativo de puzles ‘We Were Here Forever’ prepara su llegada a consolas para finales de enero

We Were Here Forever es nada menos que la cuarta entrega de la saga We Were Here, desarrollado por el estudio Total Mayhem Games. Estamos ante una de las experiencias cooperativas más desafiantes de los últimos años. Dos jugadores deberán trabajar juntos para resolver los distintos rompecabezas del Castillo Rock, si es que quieren escapar de ahí con vida. El título estaba disponible en PC desde mayo del año pasado, pero es hasta ahora que se ha anunciado su llegada a las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S, en todas ellas, se podrá adquirir a un precio de $17.99. El crossplay entre plataformas estará habilitado, por lo que se podrá jugar con un compañero de cualquier consola, independientemente de en cuál estés jugando.

El estreno de We Were Here Forever en consolas se producirá el próximo 31 de enero. Este título independiente fue recibido con críticas sumamente positivas por parte de la crítica y de los jugadores, cuando se lanzó en PC el año pasado. El juego cuenta actualmente con una nota generalizada de 77 en el sitio web agregador de reseñas Metacritic. Piensa en el juego como un escape room. Dos personas completamente desconocidas, es decir, tú y otro jugador, se encuentran atrapados en un enigmático castillo. No saben por qué, solo saben que deben escapar. Pero no será tarea sencilla. Habrá que sortear varios obstáculos para lograr resolver los puzles en equipo, compartir las piezas que se van encontrando en el camino y otras cosas. La comunicación es esencial para el juego.