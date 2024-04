El juego de acción No Rest for the Wicked ya está disponible como acceso anticipado en Steam

Moon Studios, los genios detrás del aclamado Ori and the Will of the Wisps, han dado un paso hacia otro lado con su último proyecto: No Rest for the Wicked. Este nuevo juego, presentado como un RPG visceral, promete sumergir a los jugadores en una experiencia completamente diferente a todo lo que el estudio ha ofrecido antes.

En No Rest for the Wicked, los jugadores se sumergen en un oscuro mundo de fantasía donde la acción y la intriga política se entrelazan de manera magistral. Ambientado en el año 841, tras la muerte del rey y una devastadora plaga que asola el reino, los jugadores toman el papel de los cerim, un grupo de guerreros místicos sagrados con poderes extraordinarios que han jurado erradicar la maldición que aflige a la tierra.

La premisa del juego es simple pero cautivadora: embarcarse en una misión para liberar al reino de la peste maligna. Sin embargo, pronto se hace evidente que el camino hacia la redención está plagado de desafíos. Además de enfrentarse a una variedad de monstruos y criaturas aterradoras, los jugadores se encontrarán inmersos en los tumultuosos asuntos políticos y sociales del reino. La lucha por la justicia y la supervivencia los llevará a tomar decisiones difíciles que influirán en el destino del mundo que los rodea.