El juego de patinaje extremo gratuito Roller Champions estrenó ayer, ¿vale la pena? ¿cómo lo ha tratado la crítica?

Tras un accidentado desarrollo, lleno de todo tipo de problemas y retrasos, el juego de patinaje y deporte extremo al fin está disponible para PlayStation 4 , Xbox One y PC , y puede descargarse en cualquiera de estas plataformas de manera completamente gratuita. Varios medios especializados en videojuegos ya hacen eco de la dificultad que conlleva aprender a jugarlo.

Es extraño, pero Ubisoft ha lanzado este título de manera gratuita, por supuesto que podremos encontrar una gran cantidad de microtransacciones en forma de cosméticos y demás accesorios, aunque esto no es impedimento para descargar el juego y probarlo, o por qué no, convertirse en un jugador habitual de Roller Champions .

Esto no tiene por qué ser necesariamente un problema, existen muchos juegos que son complicados de dominar, especialmente aquellos cuyo componente multijugador es lo principal, siendo este el caso de Roller Champions. Por lo demás, todo indica a que el juego está teniendo un recibimiento bastante positivo por parte de la crítica, y es que el hecho de ser gratuito conlleva ganar muchos puntos.

Como bien lo menciona Kate Sánchez, del podcast But Why Tho?, quien otorgó una nota de 6.5/10 en su reseña: “si tuvieras que pagar por Roller Champions, no te diría ‘trae a dos amigos y empieza una partida’, pero es gratis y eso marca la diferencia. Aunque éste va a depender de los parches para arreglar la estabilidad después del lanzamiento, hay algo que gusta”.