El nuevo Budokai Tenkaichi, Dragon Ball: Sparking Zero permitirá las retas con amigos, pero tiene pega

La próxima entrega de la legendaria saga Budokai Tenkaichi , que ahora ha pasado a llamarse Dragon Ball: Sparking! ZERO está más cerca que nunca, y Bandai Namco ha revelado más información sobre los diferentes modos de juego que tendremos disponibles en su lanzamiento.

Dentro de las Custom Battles podremos encontrar también las Bonus Battle, que son combates diseñados por los desarrolladores, que cuentan con condiciones de victoria y escenas únicas. Estos combates serán sumamente desafiantes y ofrecerán una experiencia de juego difícil.

El equipo desarrollador ha dejado en claro que Dragon Ball: Sparking! ZERO fue desarrollado como una experiencia para un solo jugador y el multijugador en línea, pero no sería un juego de Dragon Ball si no pudieras jugar con tus amigos en la misma consola con dos controles, y sí, implementaron el multijugador local, pero...

Y es que los combates en multijugador local se podrán jugar únicamente en un solo escenario, la Cámara del Tiempo Hiperbólica, por lo que no esperes variedad en estos combates. Eso sí, los más de 160 personajes jugables estarán disponibles para ambos jugadores en este modo de juego multijugador.