El simulador de motociclismo TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 ya está disponible en todas las plataformas

Las carreteras interiores de la isla también han sido diseñadas por el estudio para ofrecer a los jugadores un espacio de juego adicional y único, para una experiencia sin límites. La Isla de Man, más viva que nunca, es la verdadera protagonista en TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ofrece multitud de opciones de personalización para una experiencia a medida. Tanto si eres un experto como si eres nuevo en los juegos de motos, las distintas ayudas a la dirección y los tres modos de dificultad te permitirán progresar rápidamente. Con opciones meteorológicas o incluso la mejora de las distintas partes de las motos, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 permite que cualquiera se adentre, a su manera, en la aventura más extrema que un motorista pueda soñar.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 ofrece simultáneamente carreras de Supersport y Superbike a través de puntos de interés en más de 120 millas de carretera abierta. Los jugadores son libres de acceder, perseguir y mantener su progreso en ambas categorías.