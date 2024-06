[Entrevista] Venta, la carismática streamer aficionada de los hero shooter; conoce más sobre esta intrépida creadora

Incluso si no me sentía con ganas, aparecía para la transmisión seis días a la semana y quería que algo de cada transmisión fuera mejor que la anterior. Esto me motivó a mejorar cada día y aún lo hace. Algunas personas pensaban que era ridículo .Recuerdo que al principio, cuando mencioné mis planes de streaming a alguien, literalmente se rieron de mí por intentar poner esfuerzo en la transmisión. Claro, hubo cosas que hice que eran ridículas, pero poner ese esfuerzo cambió mi vida: me ayudó a ser más segura, a mejorar mis habilidades de comunicación y sociales, a ser más organizada, a desarrollar habilidades de liderazgo, a conocer gente nueva... Las posibilidades para la automejora eran y son infinitas. Continúo transmitiendo porque quiero mejorar.

Comencé a hacer streaming hace aproximadamente un año y medio y me convertí en Partner alrededor de un año después de comenzar. No es una locura de ninguna manera, pero pude encontrar pasión en ello porque trataba las transmisiones como una medida para la automejora.

Primero comencé en YouTube cuando se lanzó Overwatch 2, donde hice guías educativas para Overwatch. Eventualmente eso me llevó a hacer streaming. Me enamoré instantáneamente de todo lo relacionado con el streaming en Twitch y de mi comunidad de apoyo.

Al crecer, nos hacían saber que éramos considerados “niños de tercera cultura”, o personas criadas en una cultura diferente a la de sus padres o nacionalidad. Nunca me he sentido como si perteneciera completamente a ningún lugar hasta que comencé a hacer streaming. Tal vez por eso me enamoré del streaming tan rápidamente, se sentía como en casa para mí de una manera en la que ningún lugar lo había hecho.

¡Desearía poder manejar mi TDAH mejor! También estoy diagnosticada con depresión y ansiedad. Algunos días soy un desastre, otros días no. El TDAH afecta cada aspecto de mi vida. No solo se ven afectadas las cosas organizativas, sino también cosas como la percepción del tiempo, la regulación emocional y la disfunción ejecutiva.

Para aquellos que también tienen TDAH y quieren empezar en el mundo del streaming, ¿qué consejo les darías desde tu experiencia?

Muchos streamers tienen TDAH y eso puede ser beneficioso para ellos mientras están en vivo; el verdadero desafío es el trabajo que se hace en tu contenido cuando no estás en vivo. Tener amigos, mentores e incluso tu comunidad que estén allí para mantenerte en línea con tus objetivos puede ser muy útil.

¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad desde que comenzaste a transmitir? ¿Hay algún mensaje o apoyo de tus fans que te haya tocado especialmente?

Estoy extremadamente bendecida de tener una comunidad tan solidaria y amable. No hay un mensaje específico que recuerde, pero hay una instancia que tengo muy cerca de mi corazón.

En mi primera o segunda transmisión, un miembro de la comunidad dijo que no podía esperar para verme prosperar en Twitch y me preguntó cuándo intentaría convertirme en Partner de Twitch. En ese momento, dije que no estaba interesada en convertirme en uno y dudaba que alguna vez fuera calificada. Un año después, había cambiado completamente de opinión. Estaba transmitiendo de manera constante y comencé a aspirar a ser Partner. Cuando ella vio que me convertí en Partner de Twitch, dijo que se le llenaron los ojos de lágrimas de orgullo. ¡Ella todavía asiste a cada transmisión hasta el día de hoy! Personas como ella me motivan a seguir adelante.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son tus sueños y metas tanto a corto como a largo plazo en tu carrera como streamer?

Nunca comparto mis grandes metas o sueños en voz alta porque hace que la gente piense que estoy delirando, lo cual es cierto, pero no quiero que estallen mi burbuja. A corto plazo, realmente me encanta Marvel Rivals. Me encantaría dividir mi tiempo entre Rivals y Overwatch cuando salga Rivals.

¿Tienes algún ritual especial o preparación antes de comenzar una transmisión?

Mi rutina antes de la transmisión toma aproximadamente una hora y media.

Primero es limpiar mi espacio, sacar la basura, limpiar mi ratón y teclado, cualquier cosa que haga que el espacio se sienta limpio. Me aseguro de tener un bocadillo, una bebida y agua para la transmisión. Luego me arreglo el cabello, me maquillo para la cámara y elijo mi atuendo y me aseguro de no tener nada en los dientes. Durante este tiempo, también escucho videos divertidos en el fondo. Pasar por esta rutina cada transmisión me pone en el estado mental adecuado. A veces, a lo largo del día, me siento muy introvertida y no tengo ganas de hablar, pero esta rutina me anima. Luego abro mis programas de transmisión, actualizo comandos y verifico cualquier aspecto técnico de la transmisión que necesite.

Cierre

Finalmente, Venta nos deja con un mensaje para aquellas personas que todavía no se deciden si deberían dar ese primer paso en el mundo del streaming. “Si estás pensando en transmitir, solo hazlo. Dudé durante años y desearía haber comenzado antes. Si estás dispuesto, el streaming puede cambiar tu vida”, comentó.

¡Síguela en Twitch, Instagram y X!