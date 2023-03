¡ES HOY! El episodio final de la primera temporada de The Last of Us estrena a las 8 pm (Centroamérica) en HBO Max

Salvo que hayas estado viviendo debajo de una piedra, habrás escuchado hablar de la serie de The Last of Us , producida y transmitida por la plataforma de HBO Max , y que se basa en el exitoso juego homónimo, desarrollado por Naughty Dog y lanzado en 2013. Pues el día de hoy, tendremos el noveno y último episodio de esta primera temporada, y sí, la segunda temporada ya está confirmada .

Para quienes no hayan jugado al juego, valga la redundancia, pueden estar tranquilos, no se encuentran spoilers en este artículo. Sin embargo, gracias a las imágenes compartidas de este episodio final, se ha podido confirmar que la actriz Ashley Johnson, que da la voz a Ellie en los juegos, hará una aparición en este episodio, en un papel que no revelaremos, aunque ya se ha confirmado también.

Este último episodio será el más corto de la temporada, en comparación con todos los demás, pues tendrá una duración de apenas 43 minutos, por lo que será interesante ver como la producción ha decidido resumir las últimas horas de la campaña del juego, que, repetimos, resultaron ser de las más impactantes en la historia de la industria, y que cambiaron la forma de percibir a los videojuegos como medios narrativos.

Resumiendo, el noveno y último episodio de la serie The Last of Us, titulado “Look for the Light”, se podrá ver en HBO Max a partir de las 8:00 pm, hora de Centroamérica. ¡No tardes en verlo! Pues conociendo a internet, los spoilers no tardarán en inundar tu feed en redes sociales, si es que todavía no sabes como termina esta trágica historia.