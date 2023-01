HBO renovó The Last of Us para una segunda temporada, que adaptará los eventos del segundo juego

Con solamente dos episodios al aire, la serie de The Last of Us, basada en el videojuego homónimo, ha resultado ser un éxito tan grande para HBO, que ni corto ni perezoso ha hecho oficial que tendremos una segunda temporada, la cual, como muchos ya teorizaban, adaptará directamente los eventos del The Last of Us Part II, juego que, al igual que su predecesor, ganó el premio a Juego del Año en su respectivo año. La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha obtenido números impresionantes en la plataforma, con tan solo dos episodios disponibles al momento de la redacción de este artículo, la serie logró posicionarse como una de las más vistas en HBO Max, significando un éxito total. La crítica también ha destacado la labor de la serie, brindando notas sumamente altas.

Como hemos podido ver, la serie está adaptando al pie de la letra los eventos que pudimos ver en el primer juego de The Last of Us, estrenado originalmente en 2013, que narra la historia de Joel, un hombre que lo ha perdido todo desde el primer día en que el hongo que convierte a las personas en monstruos comenzó a propagarse, pero ahora, debe escoltar a una pequeña niña, que podría ser la clave para encontrar la cura, al otro lado del país. No se han tardado en hacer oficial que la serie efectivamente contará con una segunda temporada, y que adaptará lo que pudimos ver en The Last of Us Part II, estrenado en 2022. Para quienes no han jugado y no tienen conocimiento de lo que ocurre en esta secuela (lo cual sería un milagro, pues ha sido el caso más extremo de filtraciones/spoilers en redes sociales), aquí no se ofrecerá ninguna sinopsis.