Estos fueron los 10 juegos más comprados/descargados para PlayStation en Honduras durante enero

Los hondureños no se quedan atrás con respecto al entretenimiento digital, y mes a mes, consumen mucho de lo que la PlayStation Store tiene por ofrecer. Aunque el paladar hondureño común no sobrepase el gusto por los juegos de disparos, te sorprenderá encontrar alguna que otra sorpresa en esta lista.

¿Sorpresa? Sí. Aunque no del todo, pues los juegos viejos de Call of Duty recibieron un descuento muy jugoso durante finales del año pasado y principios de este, por lo que no es extraño que varios hondureños han decidido aprovecharlo. Sin embargo, es raro que Black Ops 4 haya estado entre sus opciones, considerando que es un juego de 2018, enfocado principalmente en multijugador y que, a día de hoy, no cuenta con soporte desde hace varios años.

9. Call of Duty: Black Ops 3