Estos fueron los 10 juegos más comprados/descargados para PlayStation en Honduras durante febrero 2024

El mes pasado, Genshin Impact ocupó el cuarto lugar en el top 10, y ahora ha bajado hasta el último. El RPG sigue manteniéndose en la lista, en parte gracias a ser gratuito, pero todo indica a que su número de jugadores en Honduras irá decayendo poco a poco, y más considerando que HoYoverse no está contentando a sus jugadores, y las actualizaciones de calidad de vida del juego han sido pocas o insuficientes últimamente.

7. God of War: Ragnarok

El juego de básquetbol de por antonomasia llega al top. Curioso, pues no es un deporte que tenga mucha fuerza en Honduras, pero sí la suficiente para lograr el puesto 8 en la lista. El título se lanzó hace más o menos cuatro meses, y 2K decidió ponerle un descuento jugoso que, al parecer, funcionó, pues las ventas en nuestro país lo posicionar en este lugar del top.

La más reciente aventura de Kratos en tierras nórdicas encuentra su lugar en el top, siendo el segundo, más no el último, juego de acción-aventura que veremos por aquí. La épica secuela del GOTY del 2018 nos permite acompañar a nuestros protagonistas a un viaje de autodescubrimiento, cubierto en sangre y tragedia. Para que no digan que los hondureños no disfrutan de una buena narrativa de vez en cuando.

6. Grand Thef Auto V