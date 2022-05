Evil Dead: The Game ya estrenó; el juego presenta al primer personaje hondureño ficticio jugable

Desarrollado por el estudio Saber Interactive, el juego ofrece una experiencia multijugador asimétrico, en el que los jugadores podrán cooperar entre ellos o enfrentarse entre sí mismos, o contra otros jugadores que controlen a los monstruos. El juego presenta a varios personajes jugables, cada uno con un árbol de habilidades propio, lo que los hace únicos.

El juego ya se encuentra disponible desde el 13 de mayo, para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC; una versión para Nintendo Switch estará disponible en algún momento del futuro. El juego dispone de una amplia selección de personajes de toda la saga, incluyendo personajes que aparecieron en la serie cancelada de Ash vs. Evil Dead (Ash contra el mal en Latinoamérica).

Los personajes humanos jugables se dividen en cuatro categorías: cazadores, líderes, soporte y guerreros. Los personajes jugables son: Ash Williams (en sus versiones de The Evil Dead, Evil Dead 2, Army of Darnkenss y Ash vs. Evil Dead), Amanda Fisher, Ed Getley, Kelly Maxwell, Annie Knowbury, Lord Arthur, Cheryl Williams, Pablo Simón Bolívar, Henry the Red y Scotty.