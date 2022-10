Exactriz de cine para adultos y ahora streamer, Adriana Chechik, se rompe la espalda en evento de Twitch

Twitch está en muchísimos aprietos ahora mismo; si has estado perdido en La Mosquitia y no te has dado cuenta, la plataforma de streaming se encuentra en problemas por la transmisión de jugadas en casinos virtuales, peleas de gallos, gente teniendo relaciones íntimas en directo, entre otras cosas que ciertamente no deberían estar ahí. Streamers grandes han dado un ultimátum a la plataforma de irse si las cosas continúan así; la empresa está prácticamente entre la espada y la pared.

Sin embargo, esto no le ha impedido celebrar su TwitchCon, como todos los años. Llevada a cabo en San Diego, el evento reúne a varios streamers famosos en un solo lugar, donde pueden interactuar entre ellos y participar en actividades transmitidas en vivo para el deleite de quien le interese. Y como es usual, una de las actividades fue el infame pozo de gomaespuma.