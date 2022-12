Far Cry 6 presenta su próxima expansión “Lost Between Worlds” y recibe varias mejoras de forma gratuita

A pesar de sus errores y su bajo desempeño en críticas, mas no en ventas, Far Cry 6 sigue siendo una vaca ordeñable para Ubisoft, que continuará añadiendo contenido de pago y lanzando nuevas ediciones, incluyendo una edición “Game of the Year” lanzada el mes pasado, a pesar de que el juego no recibió ninguna nominación para los Game Awards de este año.

Luego de todo el contenido del Pase de Temporada, misiones adicionales y una nueva edición del juego, Far Cry 6 continuará recibiendo más contenido, esta vez, siendo una expansión de pago titulada “Lost Between Worlds”, que llevará al protagonista Dani Rojas a un mundo de ciencia ficción, cosa que ya no es extraño para la saga, especialmente luego de su colaboración con la serie Stranger Things.