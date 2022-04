¡FIFA 22 GRATIS para suscriptores de PlayStation Plus! Este mes de mayo lo acompañan otros dos juegazos

Y por último, Curse of the Dead Gods, un roguelike que desafía a los jugadores más duros. Muy similar a Hades, en este título iremos avanzando entre zonas, cada una más complicada que la anterior, en un laberinto infinito lleno de riquezas, pero también de perdición. Para los fans de los roguelike skill-based, Curse of the Dead Gods es un must-play. Se podrá descargar su version de PlayStation 4.

Es una locura la noticia de que Electronic Arts ofrecerá FIFA 22 gratis para los suscriptores de PlayStation Plus. Si todavía no cuentas con el juego, y te gustaría suscribirte a PlayStation Plus para descargarlo gratis y además poder jugar en línea gracias a tu suscripción, este es un buen momento para hacerlo. Te dejamos por aquí una guía sobre cómo añadir fondos a la PlayStation Store y comprar la membresía.