Fortnite: llegarán nuevas skins al juego, Vi, de Arcane (League of Legends), y el Duende Verde, némesis de Spider-Man

Fortnite siempre está sumando más y más personajes externos a su juego, a falta de personajes originales interesantes. Estas colaboraciones son realmente lo que mantiene vivo al juego, que se ha convertido en todo un fenómeno global, con jugadores enfrentándose entre en sí en un battle royale, con skins de lo más variadas, desde Batman hasta Naruto.

La skin más reciente anunciada es Vi, el personaje de League of Legends, que llegará con su aspecto de la serie Arcane, así como lo hizo anteriormente su hermana, Jinx, que ya está disponible como skin en el juego desde hace un tiempo. El impacto de Arcane, serie que resultó un éxito masivo, ha hecho que múltiples juegos realicen colaboraciones con él, como Fortnite, PUBG e incluso Among Us.