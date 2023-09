Glen Cup 2023: desbordante de pasión, todo listo para el máximo evento de juegos de lucha en Tegucigalpa

Tegucigalpa se prepara para recibir uno de los eventos más emocionantes del año para los amantes de los juegos de lucha: la Glen Cup. Este evento anual, presentado por la marca independiente española Arcade Legends, que cuenta ahora con la colaboración de GameShotz y DIEZ GAMING. El evento reúne a jugadores de toda Honduras y más allá para competir en una variedad de torneos de juegos de lucha.

La Glen Cup no es solo un evento de videojuegos; es un tributo a un jugador hondureño apasionado y talentoso llamado Glen Orellana Flores, quien dejó una huella imborrable en la comunidad de juegos de lucha antes de, lamentablemente, partir prematuramente. La conexión entre Glen y Arcade Legends comenzó en el antiguo local de The Game Company en Plaza Miraflores. Este lugar no solo servirá como sede para la Glen Cup, sino que también se ha convertido en un símbolo significativo en la historia de los juegos de lucha en Honduras.