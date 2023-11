Golden Joysticks Awards 2023: estos fueron los grandes ganadores de la premiación; Baldur’s Gate 3 arrasó

La ceremonia de premios de Golden Joysticks Awards, celebrada anualmente, premia a la excelencia en videojuegos, con una gran variedad de categorías, con la diferencia de que premia al Juego del Año para cada plataforma.

Este año, el Juego del Año de Nintendo Switch fue algo que todos esperábamos, siendo el ganador The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Resident Evil 4 fue ganador del premio de Juego del Año en PlayStation.