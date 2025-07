GTA Online: recompensas dobles en ‘Smoke on the Water’ y descuentos hasta el 16 de julio

Los Santos se llena de acción y dinero fácil esta semana en GTA Online con grandes bonificaciones en misiones clave y recompensas exclusivas para todos los jugadores. Las frenéticas misiones cooperativas de Franklin y Lamar en Viajes Cortos ofrecen el doble de GTA\$ y RP, al igual que las misiones de contacto de Lamar y la serie destacada de la semana. Esta es una oportunidad imperdible para subir de nivel rápidamente y engordar la cuenta bancaria virtual con actividades cargadas de adrenalina.

Los negocios de Smoke on the Water también están al rojo vivo. Los propietarios de este punto de distribución de... Plantas felices podrán acceder a misiones de lavado de dinero con doble de GTA\$ y RP. Además, al completar tres de estas misiones, sean legales o no, recibirán una bonificación extra de GTA\$ 100,000. Una excelente forma de hacer que cada entrega, sin importar su naturaleza, rinda al máximo.

La producción tampoco se queda atrás: las granjas de ‘María Juana’ (guiño, guiño) para motociclistas y los clubes nocturnos verán su producción orgánica duplicada durante toda la semana. Además, adquirir un negocio de esta naturaleza tiene un 30 % de descuento, lo que facilita aún más el inicio o la expansión de tu imperio verde en el sur de San Andreas.