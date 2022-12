Guarden algo antes de Navidad: los cinco mejores estrenos que esperamos para enero de 2023

One Piece Odyssey (12 de enero)

Aunque todavía estamos cerrando 2022, y diciembre ya nos deleitó con varios estrenos interesantes, no es mala idea ir pensando en el otro año, considerando los pocos días que faltan para su llegada, y con ello, el estreno de varios juegos bastante llamativos que podrían merecer tu atención. Hemos recopilado los que consideramos los cinco juegos más atractivos de enero de 2023.

Para los fans de One Piece, este es sin duda un título imperdible. Exploraremos con toda la tripulación una nueva y misteriosa isla, decididos a desentrañar sus secretos, con un estilo RPG por turnos, visuales similares al anime y un montón de habilidades y otras cosas por descubrir, con algunos toques de jugabilidad que ya vimos en el juego Dragon Ball Z: Kakarot. Aunque claro, si no te gusta One Piece, tenemos otras cuatro opciones que seguro llaman tu atención.

Llega el 13 de enero para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. No estará disponible en Xbox One.

Monster Hunter Rise (20 de enero)