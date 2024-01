[Guía] Baldur’s Gate 3: ¿cómo reclutar a Minthara y rescatar a los tieflings? Sin decisiones malvadas

• Wyll, Karlach y Halsin no podrán ser reclutados como compañeros o abandonarán tu equipo permanentemente si es que ya los habías reclutado. Además, ya no podrás jugar sus misiones personales, perdiendo la experiencia, interacciones y recompensas.

3. Mata a Dror Ragzlin, Tripas y a todos los enemigos que encuentres en el campamento, excepto a Minthara, a quien debes noquear activando el daño no letal en el menú de acciones. Aunque Minthara quede inconsciente, contará como muerta y la misión de Halsin estará completa. Pero no te asustes, no está muerta.

Sin mencionar que Minthara no es reclutable automáticamente después de esto, sino que podemos reclutarla tras salvarle la vida en las Torres de Alzaluna, durante el Acto II, pues se le juzga por no cumplir con su misión, que era entregar el artefacto (que nosotros llevamos encima). Los únicos aspectos positivos que podemos destacar de reclutar a Minthara a través de este método podrían ser:

Ahora, has podido reclutar a Minthara, y no tuviste que acabar con la vida de inocentes para hacerlo. Sin embargo, toma en cuenta unos cuantos detalles con respecto a tu nueva compañera:

• Como no peleaste junto a ella en la masacre de la Arboleda Esmeralda, que no ocurrió, Minthara no tiene tanta empatía por ti, y te perdiste su escena íntima, pero no te preocupes, podrás obtener un romance con ella de igual forma si obtienes su aprobación a lo largo del resto de la aventura.

• Como originalmente no estaba planeado que Minthara y Halsin coexistieran en un mismo equipo, ambos harán como que el otro no existe. No esperes muchas interacciones entre Minthara y tus otros compañeros.

Y eso es todo, ya aprendiste como reclutar a Minthara y salvar a los tieflings. Ahora podrás reclutar a todos los personajes que el juego tiene para ofrecer y tener una experiencia más completa, con todo lo que el Game of the Year de 2023 nos brinda.