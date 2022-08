HBO Max al fin da un vistazo de su serie de The Last of Us; Pedro Pascal está espléndido como Joel

Las adaptaciones de videojuegos, tanto a serie como a película, generalmente terminan siendo un horrible esperpento que no es del agrado ni de la crítica, ni de los fans del juego en que supuestamente se basa. Para romper con esta maldición, HBO Max pasó 12 meses trabajando en la serie basada en el exitoso juego de The Last of Us , desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para PlayStation .

The Last of Us cuenta una historia postapocalíptica en la que el mundo ha sufrido por una infección fúngica que convierte a las personas en monstruos. Son pocos los sobrevivientes que quedan, pero la historia se concentra en Joel, que perdió a su hija Sarah al inicio del apocalipsis, y ahora trabaja como mercenario. Se le encomendará la tarea de transportar a una niña, Ellie, de un punto a otro. A través del viaje, enfrentarán muchos peligros, mientras Joel ve en Ellie una segunda oportunidad de proteger a su hija.

La serie cuenta con un reparto cinco estrellas, con el carismático y talentoso actor chileno Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos, Triple Frontera) en el papel principal, como Joel. Y la actriz Bella Ramsey, conocida principalmente por su papel de Lyanna Mormont en otra exitosa serie de HBO: Game of Thrones. Les acompaña también Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D., Matador, Terminator: Dark Fate) como Tommy, el hermano de Joel.

Recordemos que Neil Druckmann, quien ha dirigido los dos juegos de The Last of Us, tiene una participación de peso en la producción de la serie, fungiendo como escritor y productor ejecutivo. El aclamado compositor argentino, Gustavo Santaolalla, que compuso la banda sonora de ambos juegos, también compuso la banda sonora de la serie.

The Last of Us todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento, pero se espera que llegue a HBO Max el próximo año.