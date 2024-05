Hela, Diosa de la Muerte, se unirá al plantel de personajes jugables de Marvel Rivals para su alfa cerrada

Marvel Rivals , el esperado hero shooter de 5 vs 5 basado en los emblemáticos personajes del universo Marvel, continúa generando expectativas a medida que se acerca su alfa cerrada. Desde su presentación hace algunas semanas, los fanáticos han estado ansiosos por conocer más sobre este emocionante título que promete llevar la acción y la estrategia a un nuevo nivel.

Marvel Rivals ofrecerá a los jugadores una emocionante experiencia de juego, donde cada héroe contará con habilidades únicas y formas de jugar distintivas. Además, se podrán formar sinergias entre algunos héroes compatibles, lo que promete una jugabilidad aún más estratégica y dinámica.

La lista de personajes jugables para esta alfa cerrada incluye una impresionante selección de 19 héroes de Marvel, que van desde los clásicos como Iron Man y Spider-Man, hasta personajes más recientes como Luna Snow y Peni Parker. Con una variedad tan amplia de héroes para elegir, los jugadores tendrán la oportunidad de experimentar con diferentes estilos de juego y estrategias.

Aunque el juego aún no tiene una fecha de lanzamiento establecida, y las plataformas adicionales además de PC aún no han sido confirmadas, el entusiasmo de la comunidad no ha disminuido. Los jugadores y creadores de contenido que participen en la alfa cerrada están autorizados a compartir su experiencia, lo que significa que pronto tendremos un vistazo más detallado de lo que Marvel Rivals tiene para ofrecer.

Marvel Rivals está preparado para revolucionar el género de los hero shooters, ofreciendo una experiencia de juego emocionante y llena de acción para los fanáticos de Marvel de todo el mundo. Con la incorporación de Hela y la promesa de una jugabilidad diversa y estratégica, el juego se perfila como un título imprescindible para cualquier aficionado al universo de superhéroes de Marvel.