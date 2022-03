Injection π 23 ‘no name, no number’ volverá a la PlayStation Store, tras ser retirado por motivos desconocidos

Existen distintos tipos de horror, y el que presenta Injection π 23 ‘No Name, No Number’ es un tipo de terror psicológico que se dedica a atormentar al jugador durante toda la aventura pesadillesca, poniéndolo en los zapatos del personaje principal de una manera inmersiva gracias a los efectos ambientales y los diseños de los monstruosos enemigos.

Injection π 23 ‘no name, no number’, en su edición completa, con eventos de expansión y banda sonora incluida, estará disponible nuevamente en PlayStation a partir de este 23 de abril. “Lo he tenido que volver a publicar. La versión publicada originalmente por PlayStation Talents sigue estando retirada. Esta versión te garantizo que no queda desatendida”, respondió el desarrollador a un usuario a través de Twitter.