¿Jason Momoa (Aquaman) será el protagonista de la película de Minecraft? Todo parece indicar que así será

Jared Hess sería el director escogido para estar al frente del filme. Este director, nacido en Arizona, es reconocido principalmente por su portafolio de películas repletas de comedia. Él fue el director de las películas de comedia Napoleon Dynamite y Nacho Libre, aunque más recientemente, dirigió el documental Murder Among the Mormons. Esta no será la primera vez que Hess trabaje con animación, pues dirigió algunos episodios de la serie animada de comedia Son of Zorn.

Geoff Keighley, periodista de videojuegos y creador de The Game Awards, también compartió la información a través de su cuenta de Twitter, en la que rescata un dato proporcionado por el sitio The Ankler, que indica que al parecer Momoa interpretaría a Gabriel the Warrior, un personaje que ya pudimos ver en el videojuego Minecraft: Story Mode, de Telltale Games, estrenado inicialmente en 2015. En aquel juego, Gabriel fue interpretado por Dave Fennoy.