JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R ya está disponible, ¿ser un juego solo para fans acaso es malo?

Desde su anuncio, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R levantó las expectativas de los fans de este famoso anime, que no es nada ajeno al mundo de los videojuegos, de hecho, este nuevo juego se trata de una remasterización de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle , que salió en 2013 exclusivamente para PlayStation 3 . Esta nueva versión cuenta con una mejora gráfica y jugable, pero más importante aún, está disponible en todas las plataformas.

Las críticas no se han hecho esperar y ya tenemos una nota promediada brindada por el agregador de reseñas Metacritic, que muestra un 79, recopilando críticas mixtas tirando a buenas. Las reseñas hacen énfasis en que el juego es sumamente disfrutable sí y solo sí eres fan de JoJo’s Bizarre Adventure , de lo contrario, son solo un montón de personajes de anime luchando entre sí.

El gigantesco plantel de personajes es una carta de amor para los fans de la franquicia, pero no es suficiente para enganchar a un no fan. “Este es un juego dirigido a los fans de JoJo que hay. Encontrarán una experiencia espectacular y de confianza. Si no eres un fan de JoJo, te cansarás del juego mucho antes”, menciona Daniel Quesada, de HobbyConsolas, donde se le dio una nota de 79/100.

La crítica más encontrada en todas las reseñas es la falta de código rollback, que es esencial en todos los juegos de lucha, pues permite una mejor conexión con tu oponente en combates en línea. La ausencia de rollback ofrece una pista de la intención del desarrollador por poner a JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R como un juego que se debe disfrutar jugando con amigos, fans de JoJo, de manera local.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R está ya disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.