Karen Fukuhara, de The Boys, habla un poco sobre su personaje en el juego de horror The Callisto Protocol

Si has estado, como todo el mundo, viendo la serie original de Amazon Prime, The Boys, el rostro de Karen Fukuhara se te hará muy conocido, pues ella interpreta a Kimiko, uno de los personajes principales y miembro del equipo protagonista. Aunque su personaje en la serie no puede hablar, ella se ha desempeñado en tipo de papeles, como en las películas Escuadrón Suicida y Tren Bala.

Hace varias semanas atrás, pudimos ver a la actriz en un tráiler del juego de horror The Callisto Protocol, desarrollado por Striking Distance Studios y dirigido por Glen Schofield, creador de la legendaria saga de horror Dead Space. El título cuenta con el actor Josh Duhamel ―conocido por su papel en las películas de Transformers― como protagonista, en el papel de Jacob Lee.