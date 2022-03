Konami olvida renovar el dominio de SilentHill.com y una persona se los quita; ¿ya no les importa la saga?

Todo ha sido un drama desde entonces, y Silent Hill parece ya descansar en un lugar mejor. Konami no la ha tenido fácil, desde que comenzó con las decisiones cuestionables, desde el despido de Kojima, hasta el lanzamiento de juegos de calidad sumamente cuestionable, como Metal Gear: Survive , Contra: Rogue Corps y el infame eFootball 2022 .

¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un juego de Silent Hill ? Fue en 2012, con Silent Hill: Book of Memories , un juego que nadie recuerda, que salió exclusivamente para la descontinuada hace tiempo PS Vita . Luego en 2014, tuvimos la famosa P.T. , de Silent Hills , el juego cancelado que tendría a Hideo Kojima en la dirección, pero a quien Konami decidió despedir, y cancelar Silent Hills .

Pero, aunque sabíamos que a la compañía ya no le interesaba continuar con la legendaria saga de Silent Hill, no teníamos idea de hasta dónde podía llegar la falta de atención de Konami por la franquicia, hasta ahora, que la empresa descuidó renovar el dominio web de SilentHill.com, cosa que fue aprovechada por una persona particular, quien compró el dominio para trollear a Konami.

Cuando Konami se acordó que tenía entre sus licencias una cosa llamada Silent Hill, fue a renovar el dominio de su página web, solo para enterarse de que, al llegar tarde, alguien más se había hecho con dicho domino. El usuario anónimo ha decidido gastar una broma a Konami, quien seguramente ahora deberá pagarle varios miles de dólares si la quiere de regreso.