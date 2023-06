La aventura gráfica de thriller psicológico y ciencia ficción ‘Fort Solis’ saldrá en PS5 y PC este verano

Utilizando la potencia del motor Unreal Engine 5, Fort Solis ofrece un escenario intrincadamente inmersivo en lo más profundo del espacio. Con un equipo de primera clase que incluye al protagonista de Red Dead Redemption 2, Roger Clark, Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding) y Julia Brown (The Last Kingdom, World on Fire), Fort Solis te sumerge en su drama de ciencia ficción sin cortes de cámara, tiempos de carga ni HUD.

Inspirado en títulos como Firewatch y Until Dawn, Fort Solis ofrece una pieza híbrida de los medios de comunicación, haciendo hincapié en la narración y la inmersión. Contado en cuatro capítulos, Fort Solis puede disfrutarse en una intensa sesión o capítulo a capítulo como una serie de televisión.