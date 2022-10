La Banda MS estrena canción en colaboración con Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 estrena el próximo viernes 28 de octubre, y sigue dando de qué hablar antes de que podamos ponerle las manos encima. La saga, como sabremos, no es ajena a colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales, con una especial preferencia por el rap estadounidense, que es la música que más suele acompañar a Call of Duty en sus distintos lanzamientos.

En esta ocasión, y como parte de la campaña, es decir, la historia principal, de Call of Duty: Modern Warfare 2 se llevará a cabo en México, la gente de Activision consideró que sería buena idea darle el toque regional mexicano a la banda sonora del juego, por lo que han decidido colaborar con la Banda MS, una de las bandas más populares de música sinaloense y corridos.