La empresa china NetEase adquiere Quantic Dream, estudio creador de Heavy Rain y Detroit: Become Human

Quantic Dream ha sido conocida por tener en su catálogo solamente juegos del género de aventura gráfica, con historias profundas características de la escritura del propio David Cage. Entre los más grandes éxitos del estudio se encuentra Heavy Rain, de 2010; Beyond: Two Souls, de 2013, protagonizado por Elliot Page y Willem Dafoe; y Detroit: Become Human, de 2018, protagonizado por Bryan Dechart, Jesse Williams y Valorie Curry.

Por su parte, NetEase es una empresa china fundada en 1997, que es uno de los proveedores de internet más grandes de dicho país asiático. Su incursión en el mundo de los videojuegos inició en 2008 cuando llegó a un acuerdo con Blizzard para licenciar sus juegos en China, llevando Overwatch a dicho mercado, además, también participó activamente en el desarrollo de Diablo Immortal, también de Blizzard.