La historia más oscura y brutal de las Tortugas Ninja tendrá videojuego: ‘The Last Ronin’ fue anunciado

En 2020, la editorial de cómics IDW Publishing comenzó una miniserie de cinco números titulada TMNT: The Last Ronin , que narraba una historia alternativa en la que tres de los cuatro hermanos y también el maestro Splinter fueron asesinados en la guerra contra el Clan del Pie, los villanos principales de las Tortugas Ninja, dejando a una sola tortuga de identidad desconocida hasta sus números finales, con un deseo irrefrenable de venganza, conduciéndolo a un camino de violencia y muerte.

Pues bien, durante el último evento de THQ Nordic , donde la empresa ha revelado varios títulos en los que se encuentra trabajando actualmente, sorprendió de sobremanera la revelación de que uno de sus estudios, Black Forest Games , se encuentra trabajando en el desarrollo de TMNT: The Last Ronin , un videojuego que adaptará lo que se vio en la miniserie de cómics homónima.

Tranquilo, que en DIEZ GAMING no te contaremos quién resulta ser The Last Ronin, por si quieres leer esta miniserie que fue tremendamente elogiada por el público y la crítica especializada. Un cómic que lleva a las Tortugas Ninja a un lado oscuro y brutal, y que termina ofreciendo una de las mejores historias que el decadente mundo de los cómics ha entregado durante los últimos años.

Black Forest Games ha sido el responsable del desarrollo de títulos como Titan Quest y el remake de Destroy All Humans! y su secuela. TMNT: The Last Ronin estará disponible para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Aunque el estudio ha manifestado que el título tendrá un parecido jugable con God of War, su fecha de lanzamiento, así como cualquier detalle de jugabilidad y otros aspectos son completamente desconocidos, pero resulta evidente que el juego se encuentra en preproducción.