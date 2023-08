La nueva novela de ‘Cyberpunk 2077’, titulada “No Coincidence”, ya se encuentra disponible en físico y digital

No es nada raro que la industria de los videojuegos vea ampliadas sus historias a través de la literatura, y ciertamente no es nada raro para Cyberpunk 2077, título desarrollado por CD Projekt Red y estrenado en 2023, pues ya cuenta con varias novelas gráficas que expanden su universo. Ahora, la anticipada novela Cyberpunk 2077: No Coincidence, escrita por el autor polaco Rafał Kosik, ya se encuentra en el mercado.

“En la megalópolis de Night City, un grupo de desconocidos aparentemente corrientes son arrancados de sus vidas cotidianas e involuntariamente empujados a una conspiración criminal que alcanza los más altos niveles de poder. Al encontrarse en una situación desesperada, deberán preguntarse dónde acaba lo humano y dónde empieza lo digital, y si debe trazarse una línea divisoria entre ambos...”