La nueva película de Predator, Prey, encuentra inspiración en God of War, según el director de la cinta

Ha pasado ya un tiempo desde que se anunció que Disney retomaría la franquicia cinematográfica de Predator , tras el espantoso fracaso que representó The Predator , de 2018, dirigida por Shane Black, la saga tomaría un nuevo rumbo ahora que 20th Century Studios (anteriormente llamado Fox ) pertenece a la empresa del ratón. Pocos detalles se han revelado de la nueva película, pero resultan muy curiosos.

Dan Trachtenberg, el director, ha declarado en varias ocasiones que es muy fan de este tipo de cine de ficción, con monstruos aterradores, como bien lo es el Predator. Asimismo, es fan de los videojuegos, y en su cuenta de Twitter, deja muy en claro que God of War es uno de sus títulos favoritos, pues felicitó al equipo de Santa Monica Studios tras el lanzamiento del juego en PC .

La cinta toma lugar en el territorio que luego sería conocido como Estados Unidos, años antes de la primera entrega, con varias tribus nativas viviendo ahí. La protagonista, Naru, interpretada por la actriz nativo americana Amber Midthunder, debe enfrentarse a una extraña criatura, un Predator, que visita nuestro planeta por primera vez. Esta película no llegará a los cines, sino que se irá directo a streaming , en la plataforma de Hulu en Estados Unidos, por lo que, en Honduras, podremos verla en Star+ .

El director de cine elogió el trabajo de Cory Barlog, director de God of War y de su secuela próxima a estrenarse, y también agregó otro elogio para el juego, afirmando que hay cierta inspiración de él en su guion de Prey. Aunque no se aclara en qué sentido estará presente esta inspiración, puesto que Trachtenberg no es muy conocido, y el tweet pasó bastante desapercibido, con muy pocos comentarios.

La película de Prey todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento concreta, el estudio ha declarado que su estreno se producirá en el verano de 2022. Lamentablemente, los estrenos de películas en Latinoamérica se producen mucho después de su estreno original en Estados Unidos (en el caso de estas plataformas), por lo que es difícil saber cuando podremos disfrutar de esta película en Honduras.