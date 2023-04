La película de Super Mario Bros. estrena esta semana, acompañada de mala recepción por parte de la crítica

Esto ha tomado por sorpresa a propios y extraños, aunque hay que considerar que, desde hace años, la crítica no ha tenido buena consideración con el cine de animación, y hasta ahora que películas como Gato con Botas 2: El Último Deseo o Pinocho de Guillermo del Toro han podido cambiar de opinión, pero todavía falta para que estos prejuicios desaparezcan. Y peor aun en el caso de los videojuegos.

Puedes visitar la página de Rotten Tomatoes y leer las pequeñas frases de las críticas negativas, para darte una idea de por qué la película no ha gustado a la crítica. En DIEZ, hemos leído una buena cantidad de reseñas, y todo apunta a que, quienes jugaron o juegan a los títulos de Mario han dado una nota positiva, mientras que aquellos críticos que no conocen los juegos, han dado una nota negativa. Pero, claro, al final lo que importa es la nota que uno le da, así que no pierdas la oportunidad de ir al cine a ver la cinta y formar una opinión propia.