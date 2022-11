La terrible actuación de voz de Messi en Call of Duty, ¿son estos audios reales?

Con el anuncio de la colaboración de Call of Duty con tres futbolistas de fama mundial, Neymar, Pogba y Messi, por supuesto que la expectación creció hasta las nubes. Y, aunque todavía hay que esperar un poco para que estos personajes jugables lleguen a Call of Duty: Modern Warfare 2 y a Call of Duty: Warzone 2.0, algunos jugadores ya exploraron en los archivos del juego, pudiendo probarlos antes de tiempo.

En internet ya circulan cientos de videos de jugadores que modificaron su juego para poder jugar con los tres futbolistas varios días antes de que se lancen de manera oficial, pudiendo ver cómo se ven en el juego y también siendo capaces de escuchar sus líneas de voz, interpretados por ellos mismos. Neymar habla en portugués, Pogba no habla en francés, sino que en inglés, y Messi, por supuesto, habla en español.